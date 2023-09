Fey und Benzinga erweitern ihre Partnerschaft durch neue Funktionen für Endnutzer

Detroit (ots/PRNewswire) - Benzinga, ein rasant wachsendes privates

Medienunternehmen in den USA, geht eine Partnerschaft mit Fey ein, um

Privatanlegern das Produkt Benzinga WIIMs (Why is it Moving) anzubieten, das mit

einem Satz begründet, warum eine Aktie oder eine Kryptowährung an einem Tag

höher oder niedriger gehandelt wird.



Dieser Snackable Content sorgt dafür, dass Investoren die Plattform niemals

verlassen müssen, um herauszufinden, warum sich ein Vermögenswert, der ihnen

wichtig ist, bewegt. Anleger fragen ständig nach dem Warum hinter den

Aktienkursbewegungen sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten.