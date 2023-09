PAN GLOBAL KÜNDIGT ERSTEN ESG-BERICHT AN

"Der ESG-Bericht 2023 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu Spitzenleistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales, gesellschaftliches Engagement, Gesundheit und Sicherheit sowie Unternehmensführung. Der Bericht unterstreicht unser Engagement für verantwortungsvolle Betriebspraktiken", sagte Tim Moody, Präsident und CEO.

VANCOUVER, British Columbia, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) freut sich, die Fertigstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens von Digbee ESG („Digbee"), einer führenden unabhängigen Bewertungsplattform für die Bergbauindustrie, bekannt zu geben.

"Unser erster Bericht zeigt das Engagement des Unternehmens für die Grundsätze der Nachhaltigkeit und hebt die positiven Auswirkungen in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, hervor. Wir haben uns das kontinuierliche Lernen auf die Fahnen geschrieben, während wir die nächsten Phasen der Erschließung des Escacena-Projekts angehen."

Der ESG-Bericht bietet eine umfassende Bewertung der Leistung von Pan Global in Bezug auf eine breite Palette von ESG-Kriterien und, was besonders wichtig ist, bietet dem Unternehmen eine Plattform für weitere Verbesserungen in den kommenden Jahren im Rahmen des strengen und standardisierten Bewertungsprozesses durch das unabhängige Gremium qualifizierter Bergbau-ESG-Experten von Digbee.

Jamie Strauss, Gründer und CEO von Digbee, äußert sich dazu wie folgt: „Als europäischer Entwickler kritischer Mineralien und als erstes spanisches Junior-Explorationsunternehmen, das der UN Global Compact Initiative beigetreten ist, weiß Pan Global, wie wichtig es ist, eine ESG-Reise zu planen, die sich nicht nur auf die Einhaltung von Vorschriften stützt, sondern auch die Vorteile bewährter Verfahren anerkennt. Es wird erwartet, dass Pan Global im Rahmen des Digbee-Prozesses Prioritäten für Verbesserungsmaßnahmen setzen wird, die in den kommenden 12 Monaten umgesetzt werden sollen."

Unsere Verpflichtung

Umweltbewusstes Handeln: Pan Global ist sich der Bedeutung des Umweltschutzes bewusst und hat umfassende Maßnahmen zur Minimierung seiner Umweltauswirkungen ergriffen. Durch die Einhaltung strenger Umweltstandards will Pan Global die lokalen Ökosysteme schützen und die Beeinträchtigung durch Explorationsaktivitäten minimieren.