NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt deutet die Zinsentwicklung weiter nach oben. Am Donnerstag markierte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit 4,49 Prozent einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2007. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im Gegenzug um 0,82 Prozent auf 108,33 Punkte.

Zinsauftrieb kommt einmal mehr seitens der Geldpolitik. Zwar nähern sich derzeit viele große Notenbanken dem Zinsplateau an, weitere Straffungen sind aber nicht auszuschließen. Am Mittwochabend beließ die US-Zentralbank Fed ihren Leitzins unverändert, deutete aber die Möglichkeit zumindest einer weiteren Straffung in diesem Jahr an.