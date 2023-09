United Imaging Healthcare stellt auf der EANM mit der uMI-Panorama-Familie und der integrierten Molekulartechnologieplattform erstmals PET/CT-Systeme der nächsten Generation vor

WIEN, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- United Imaging Healthcare, ein weltweit führendes Unternehmen für fortschrittliche medizinische Bildgebungs- und Strahlentherapiegeräte, stellt auf der vom 9. bis zum 12. September 2023 in Wien, Österreich, stattfindenden Jahrestagung der Europäischen Vereinigung für Nuklearmedizin (EANM)seine PET/CT-Systeme der nächsten Generation vor, dazu zählen der uMI Panorama und die integrierte Molekulartechnologieplattform namens uExcel. Als Sponsor des „EANM Young Authors Award" und des „EANM Technologist Award" in diesem Jahr spielt United Imaging eine bedeutende Rolle dabei, Innovationen im Bereich der molekularen Bildgebung und Nuklearmedizin auf globaler Ebene voranzutreiben.

Der Weg in eine neue Ära der Nuklearmedizin und molekularen Bildgebung wird mit neuartigen Innovationen geebnet

Die neue umfangreiche Produktfamilie names uMI Panorama umfasst den uMI Panorama, uMI Panorama GS und den NeuroEXPLORER. Der neue uMI Panorama verfügt über eine NEMA-Auflösung von 2,9 mm, ein axiales Sichtfeld von 35 cm, eine effektive Systemempfindlichkeit von 143 cps/kBq und eine Zeitauflösung von 194 ps, wodurch eine beispiellose Systemleistung erzielt wird. Erwähnenswerterweise wurde kürzlich ein uMI Panorama am Huntsman Cancer Institute installiert, einem renommierten umfassenden Krebszentrum, das zum Gesundheitssystem der University of Utah in Salt Lake City, Vereinigte Staaten, gehört.

Der uMI Panorama GS, dessen Name sich vom Begriff „Goldstandard" ableitet, wurde geschaffen, um den Goldstandard in der molekularen Bildgebung zu setzen und die Ganzkörper-PET-Bildgebung zu revolutionieren. Weiterhin ist der uMI Panorama GS das Flaggschiff der uMI-Panorama-Familie und verfügt über ein von der FDA nach Standard 510(k) zugelassenes und CE-zertifiziertes PET/CT-System mit einem beeindruckenden axialen Sichtfeld (AFOV) von 148 cm, das die Ganzkörperbildgebung in einer Einzelbettposition erheblich erleichtert. Mit dem Ziel, die Patientenerfahrung zu verbessern und weitere Forschungsbereiche zu erschließen, verfügt dieses System über außergewöhnliche Fähigkeiten sowohl für die funktionelle als auch anatomische Bildgebung und definiert die Quantifizierungsgenauigkeit für die Präzision bei der Erkennung von Läsionen neu. Darüber hinaus unterschreitet dieses PET/CT-System mit einem langen axialen Sichtfeld zum ersten Mal überhaupt die Grenze von 200 ps.