Adidas und Geek+ eröffnen ein neues, hochmodernes automatisiertes Distributionszentrum

SUZHOU, China, 21. September 2023 /PRNewswire/-- Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern für die Logistik, und Adidas, die führende globale Sportbekleidungsmarke, schließen sich zusammen, um die große Eröffnung ihres hochmodernen automatisierten Distributionszentrums in Suzhou, China, bekannt zu geben, was eine bemerkenswerte Errungenschaft in ihrer strategischen Partnerschaft markiert.

Dieses vollautomatisierte Lager- und Distributionszentrum mit einer Fläche von 139.000 Quadratmetern setzt mit seinem hohen Maß an Geschwindigkeit und Flexibilität in der Lagerlogistik einen neuen Industriestandard. Das Distributionszentrum kann mehr als eine Million Artikel pro Tag verarbeiten und hat die Kapazität, zehn Millionen Kleidungsstücke und Schuhe in seinen Einrichtungen zu lagern.