Scholz würdigt Arbeit der deutschen Landwirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die wichtige Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland gewürdigt und für einen breit getragenen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit geworben. Dies sei nicht eine Sache, die man bei den Landwirten abladen könne, sagte der SPD-Politiker bei einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutschen Bauernverbands am Donnerstag in Berlin. "Sondern es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft." Dabei seien Nachhaltigkeit in ökologischer Hinsicht und ökonomische Tragfähigkeit eben kein Gegensatz. Er sei überzeugt, dass Landwirte, Politik und die Verbraucherinnen und Verbraucher es gemeinsam schaffen könnten.

Scholz sagte mit Blick auf die angespannten Agrarmärkte infolge des Ukraine-Kriegs: "Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist in den vergangenen Monaten bewusst geworden, wie groß die strategische Bedeutung der heimischen Landwirtschaft für unser Land ist." In ihren Leistungen der vergangenen Jahrzehnte hätten sich die deutschen Landwirtinnen und Landwirte jeden Respekt verdient. "Sie sind es, die uns Tag für Tag mit hochwertigen, gesunden und bezahlbaren Nahrungsmitteln versorgen. Und sie leisten zugleich einen sehr wichtigen Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung."

Der Deutsche Bauernverband war 1948 gegründet worden und vertritt nach eigenen Angaben nach wie vor rund 90 Prozent der knapp 250 000 Landwirtschaftsbetriebe. Als bundesweite Dachorganisation vereint er 18 Landesbauernverbände./sam/DP/nas