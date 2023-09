In der Spitze markierte Zebra Technologies nach einer überaus steilen Kursrallye bei 615,00 US-Dollar ihre Bestmarke in 2021, die darauf folgenden Monate waren von heftigen Abschlägen zurück auf 224,87 bis Oktober 2022 geprägt. Seitdem herrscht eine grobe Seitwärtsbewegung, wobei die Ausschläge auf der Oberseite zunehmend kleiner werden. Auf der Unterseite kann eine Horizontalunterstützung um 224,87 US-Dollar gezogen werden, womit im Endeffekt ein fallendes Dreieck im Chart vorliegt und dieses als trendbestätigend in der Charttechnik zu werten ist.

2022’er Tiefs im Visier