10 Jahre SportOkay.com | Von der Garage zur E-Commerce Robotic

Innsbruck (ots) - Im September 2013 startete SportOkay.com

(https://www.sportokay.com) in einer kleinen Lagerhalle mit der Auslieferung der

ersten handverpackten Sportartikel. 10 Jahre später beschäftigt SportOkay.com

über 50 Mitarbeiter und nutzt die Leistung von 72 Robotern. Auch die

Lagerdimension hat sich auf über 75.000 Lagerplätze vervielfacht, was einer

Fläche von 1,5 Fußballfeldern entspricht. Die Verpackung übernimmt mittlerweile

Großteils ein Verpackungsroboter.



SportOkay.com ist vielfach Pionier im Online-Handel: so wurde erstmals weltweit

die 3D Photographie zur hemisphärischen Darstellung aller Produkte in einem

Online-Shop eingesetzt und vor 10 Jahren startete SportOkay.com als einer der

ersten deutschsprachigen Online-Shops mit Aktionsangeboten am Black Friday.