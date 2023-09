Ausgezeichnet ORANIER ist besonders "familienfreundlich"- und ein "Top Arbeitgeber"

Haiger (ots) - Repräsentative Mitarbeiter-Befragung mit Bestnoten - Unabhängiges

Institut vergibt zweimal die Note "sehr gut"



Ausgezeichnet. Das gilt nicht nur für die anerkannt hohe Qualität der

innovativen Produkte. Ausgezeichnet, und das wurde soeben von unabhängiger Seite

bestätigt, sind auch die vorbildlichen Arbeitsbedingungen bei ORANIER. Die

traditionsreiche Unternehmensgruppe mit Sitz im verkehrsgünstig gelegenen

hessischen Haiger wurde nach den neutral entwickelten DIQP-Standards in den

beiden Kategorien "Familienfreundlicher Arbeitgeber" und "Top Arbeitgeber" mit

der Note "sehr gut" prämiert. Die Befragung wurde von der unabhängigen

Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert GmbH durchgeführt und nach Kriterien

des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. bewertet.



"Was für ein tolles Ergebnis - und das gleich in zwei Bereichen", freut sich

Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER-Gruppe: "Gleichzeitig

'familienfreundlich' und ein 'Top Arbeitgeber' zu sein, geht Hand in Hand. Wenn

die Beschäftigten Familie und Beruf gut vereinbaren können, sind sie zufriedener

und motivierter. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, auf die jeweiligen

Bedürfnisse und aktuellen Lebensumstände jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder

Mitarbeiterin einzugehen und zum Beispiel mit ihnen individuelle Arbeitszeiten

zu vereinbaren."