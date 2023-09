Gesamtmetall-Präsident fordert Industriestrompreis - Lindner lehnt ab

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Forderungen nach einem Industriestrompreis ist der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, auf einem Branchentag bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) abgeblitzt. "Wir bitten dringend, dass es einen Brückenstrompreis gibt", sagte Wolf auf dem Tag der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag in Berlin. "Vorrangig sollte es Entlastungen für energieintensive Unternehmen geben, damit uns nicht Teile der Wertschöpfungskette verloren gehen."

Wolf hatte zuvor in seiner Rede kritisiert, dass es in den vergangenen Jahren zu weitreichende und verstetigte politische Eingriffe in Belange der Wirtschaft gegeben habe. Auch in energiepolitischen Fragen seien solche Eingriffe zu lange hingenommen worden, betonte Wolf. Das habe nun zu der Lage geführt, in der die Branche tatsächlich auf staatliche Unterstützung angewiesen sei.