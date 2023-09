DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13,20 Euro belassen. Die Bank werde auch mittelfristig von der Zinswende profitieren, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da sich die Profitabilität bessere und angesichts der soliden Kapitalisierung liege das Hauptaugenmerk nun auf den Ausschüttungen. In diesem Zusammenhang sollten Aktienrückkäufe in Zukunft mehr Gewicht bekommen./tav/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 11:21 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 14:35 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 9,976EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Timo Dums

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m