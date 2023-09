Klage der Verbraucherzentrale gegen Parship hat kaum Chancen

(Auch Verträge mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer automatischen Verlängerung um weitere zwölf Monate hält das Gericht für unangemessen. Das wurde im 2. Satz des 2. Absatzes ergänzt. Betroffen sind Verträge aus den Jahren 2017 bis 2022 (statt: 2020). Die Angaben im 3. Satz des 2. Absatzes wurde korrigiert.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine Musterfeststellungsklage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen gegen das Kündigungsrecht bei der Online-Partnervermittlung Parship hat wenig Aussicht auf Erfolg. In einer mündlichen Verhandlung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg deutete die Vorsitzende des Zivilsenats, Stephanie Zöllner, am Donnerstag an, dass das Gericht die Klage zum überwiegenden Teil zurückweisen wird.