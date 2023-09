LUBMIN (dpa-AFX) - Nach einer Greenpeace-Protestaktion gegen das geplante Rügener LNG-Terminal sind alle Aktivisten nach Polizeiangaben wieder an Land. Sie waren am Donnerstag auf das Pipeline-Verlegeschiff "Castoro 10" gelangt, das die Anbindungspipeline für das LNG-Terminal bauen soll. Vier Aktivisten seien von Spezialkräften von einem Verladekran und drei selbst angekettete Aktivisten aus einer Röhre auf dem Schiff geholt worden. Zusätzlich hätten sich noch weitere Aktivisten auf dem Schiff befunden.

Nach früheren Angaben waren bei dem Einsatz auch ein Hubschrauber und Polizeiboote im Einsatz. Fotos zeigten auch Aktivisten auf der Pipeline sitzend, auf dem Übergang vom Schiff ins Wasser. Auf der Röhre war "No New Gas" zu lesen. An dem Verladekran hatten Aktivisten ein Banner mit der Aufschrift "Gas zerstört" angebracht.