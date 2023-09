VAPORESSO COSS triumphiert bei den Golden Leaf Awards und sichert sich den Innovation Award

VAPORESSO COSS ist ein Paradebeispiel dafür, dass die innovative DNA von VAPORESSO tief in seinen Produkten verankert ist. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen drei zentralen Markenwerten – INNOVATION, ZUVERLÄSSIGKEIT und STIL – treu zu bleiben und die Probleme der Branche mit innovativen Lösungen anzugehen, die den Bedürfnissen der Nutzer in Bezug auf die Minimierung der Schädlichkeit, den Komfort und sichere Vaping-Erlebnisse entsprechen.

SEOUL, Südkorea, 21. September 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO COSS, das bahnbrechende Produkt von VAPORESSO, einer führenden Marke in der Vaping-Branche, wurde während des Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) 2023, das am 20. September in Seoul, Südkorea stattfand, mit dem prestigeträchtigen Golden Leaf Award for Innovation ausgezeichnet.

