Telekom Austria legt Preis für Funkturmgeschäft fest - Börsendebüt am Freitag

WIEN (dpa-AFX) - Die Telekom Austria hat den Preis für sein vor dem Börsendebüt stehendes Funkturmgeschäft festgelegt. Der Referenzpreis für die Aktien der neuen Gesellschaft EuroTeleSites soll 4,95 Euro pro Anteilsschein betragen, teilte der teilstaatliche Telekomkonzern am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Die EuroTeleSites-Aktien notieren ab Freitag getrennt vom Mutterkonzern im amtlichen Handel an der Wiener Börse (Prime Market). Telekom-Austria-Aktionäre erhalten für je vier Aktien zusätzlich einen Anteilsschein an der EuroTeleSites AG.

Bei der Telekom-Austria-Aktie wird es am Freitag einen Abschlag um die abgespaltene EuroTeleSites geben. Dann wird auch der erste echte Kurs der EuroTeleSites-Aktie feststehen. Ob Aktionäre schon ab Freitag mit ihren EuroTeleSites-Aktien handeln können, hänge von der depotführenden Stelle, also dem eigenen Broker oder der eigenen Bank ab. Die Telekom Austria wies in der Mitteilung daraufhin, dass die depotmäßige Einbuchung der EuroTeleSites-Aktien erst nächste Woche, am 26. September, erfolgen soll.