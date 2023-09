Portofino erhöht Volumen auf 965.000 $ und schließt Finanzierung ab

Vancouver, B.C., 21. September 2023 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen das Platzierungsvolumen seiner Finanzierung in Form einer Privatplatzierung auf 965.000 $ aufgestockt und die Finanzierung abgeschlossen hat. Jede Einheit zu einem Preis von 0,10 $ besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie. Jeder Warrant hat eine Laufzeit von 36 Monaten, die bei Transaktionsabschluss beginnt, und berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,15 $ erwerben. Das Unternehmen begab 9.650.000 Aktieneinheiten, die an eine 4-monatige Haltedauer gebunden sind, die im Januar 2024 abläuft.

Der Erlös aus der Finanzierung wird für das Buyout der Optionsvereinbarung für das Lithiumprojekt Yergo (siehe Pressemeldung vom 14. August 2023), die Finanzierung erster Aktivitäten zur Genehmigung von Bohrungen sowie als allgemeines Working Capital verwendet.

Herr David Tafel, CEO, sagt dazu: „Ich möchte unseren Investoren für ihre anhaltende Unterstützung danken und freue mich, dass auch die Mitglieder des Advisory Board, Alex Molyneaux und Blake Steele, weiterhin Vertrauen in unsere strategischen Pläne zeigen, indem sie ihre jeweilige Beteiligung an Portofino im Rahmen dieser Finanzierung ausbauen.“

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumprojekt Yergo in Catamarca zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.