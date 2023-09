Diese drei DAX-Konzerne profitieren besonders von den hohen Zinsen

Während viele Unternehmen schon Sorge vor höheren Finanzierungskosten in den kommenden Monaten und Jahren haben, finden sich im DAX auch Unternehmen die von steigenden Zinssätzen dank hoher Anzahlungen und Cash-Reserven profitieren können. Drei davon haben die Analysten der DZ-Bank unter die Lupe genommen.

Der europäische Flugzeugriese profitiert von hohen Anzahlungen für die bestellten Flugzeuge und kassiert außerdem zusätzliche Zahlungen für "Meilensteine" in der Fertigstellung von A320 und Co. Während der Refinanzierungsbedarf in den kommenden Jahren überschaubar sei, könnten die Kundengelder derzeit zu attraktiven Zinsen angelegt werden, erklärt DZ-Bank-Analyst Holger Schmidt.

"Die Erholung des Flugverkehrs und intensivierte Anstrengungen zur Dekarbonisierung treiben die Nachfrage. Anhaltende und neue (GTF-Triebwerke) Unsicherheiten in der Lieferkette konterkarieren jedoch nach wie vor den angestrebten Produktionshochlauf. Dies bleibt ein Unsicherheitsfaktor", schreibt Holger Schmidt. Er rät zum Halten der Aktie mit einem Kursziel von 119 Euro.

Allianz

Deutschlands größter Versicherer verwaltet ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit einem Volumen von 565 Milliarden Euro. "Ein positiver Effekt der höheren Zinsen besteht in der höheren Wiederanlagerendite und den dadurch steigenden laufenden Kapitalanlageergebnissen", erklärt DZ-Bank-Analyst Thorsten Wenzel. Im laufenden Jahr könnte diese zusätzliche Rendite etwa 600 Millionen Euro in die Kassen spülen.

"Allianz profitiert in allen drei Segmenten von einem länger auf höherem Niveau verharrenden Zinsniveau". so Wenzel. "Von uns erwartete Aktienrückkäufe und die Dividende für 2023 summieren sich auf eine Ausschüttungsrendite von ca. 7,2 Prozent. Wir bestätigen unser Anlageurteil Kaufen und adjustieren den Fair Value auf 260 Euro."

Deutsche Börse

Ebenfalls große Summen Kundengelder verwaltet die Deutsche Börse. Die aktuell hinterlegten Mittel von rund 17 Milliarden Euro werden zum Leitzins angelegt. Ein ertragreiches Geschäft für den Börsenbetreiber, der sich in den vergangenen zwei Jahren über massiv gestiegene Zinseinnahmen freuen dürfte, wie Analyst Thorsten Wenzel schreibt. "Die Erträge aus dem Bankgeschäft des Konzerns, bei denen es sich zum größten Teil um diese Nettozinserträge handelt, stiegen von 143 Millionen Euro im Jahr 2021 um das 3,7-fache auf 532 Millionen Euro im Jahr 2022. Für das Geschäftsjahr 2023 kalkulieren wir mit einem weiteren Wachstum um 84 Prozent auf 920 Millionen Euro."

Der Analyst bleibt bullish für die Aktie, rät zum Kauf und sieht das Kursziel bei 195 Euro. Die Aktie profitiere "darüber hinaus unter anderem von dem stark wachsenden Bedarf an ESG-Informationen. Mittelfristig bietet die Deutsche Börse unseres Erachtens eine gute Kombination aus strukturellem Wachstum und Akquisitionen, die aus eigener Kraft finanziert werden", so Analyst Wenzel.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion