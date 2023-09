Teradata stellt ask.ai vor neue generative KI-Funktion in VantageCloud Lake (FOTO)

München (ots) - Die neue Natural-Language-Oberfläche ist jetzt in einer privaten

Vorschau verfügbar und bietet benutzerfreundliche Cloud-Analysen für bessere

Entscheidungsfindung und höheres Innovationstempo in Unternehmen.



Teradata hat heute ask.ai vorgestellt: eine neue generative KI-Funktion in

VantageCloud Lake, der Cloud-Analytics- und Datenplattform für Künstliche

Intelligenz. Die neue Natural-Language-Oberfläche ermöglicht es jedem, der über

eine Zugangsberechtigung verfügt, Fragen zu den Daten seines Unternehmens zu

stellen und sofort Antworten von VantageCloud Lake zu erhalten. Ask.ai reduziert

den Bedarf an komplexer Programmierung und Abfragen. Dies macht technische Teams

produktiver und effizienter und ermöglicht es Mitarbeitern im gesamten

Unternehmen - und nicht nur der IT - von Datenanalysen zu profitieren und

Erkenntnisse zu gewinnen.