Radio Bremen-Intendantin Yvette Gerner wiedergewählt (FOTO)

Bremen (ots) - Pressemitteilung des Rundfunkrats von Radio Bremen:



In seiner heutigen Sitzung (21.9.) hat der Rundfunkrat von Radio Bremen die

amtierende Intendantin Yvette Gerner für eine zweite Amtszeit mit 22 von 24

Stimmen in ihrem Amt bestätigt. Es gab 2 Enthaltungen. Der Rundfunkrat folgte

mit der Wahl dem Vorschlag der neunköpfigen Findungskommission. Gerner wird ihre

zweite Amtszeit am 1. August 2024 antreten.



Aus Sicht der Findungskommission verdient Gerners bislang vierjährige Arbeit für

Radio Bremen höchste Anerkennung. Nach Auffassung des Gremiums "hat sie in den

vergangenen Jahren gezeigt, dass unter besonnener und zugewandter Führung ein

öffentlich-rechtlicher Rundfunk möglich ist, der trotz notwendigem Sparkurs ein

passendes Angebot für Jung und Alt bereithält. Das belegt auch eine

Akzeptanzstudie aus dem vergangenen Jahr. Sie hat ihr Team trotz Pandemie zu

enormen Leistungen motiviert, neue Formen der Zusammenarbeit etabliert und dem

Sender so ein charakteristisches Profil verliehen. Hervorzuheben ist ihr offener

Führungsstil und ihre Transparenz gegenüber den Beschäftigten und den

Aufsichtsgremien."