Zentrale Veranstaltung zum bundesweiten Aktionstag zur Fachkräftesicherung für die ökologisch-ökonomische Transformation am 26.09.2023 um 18 Uhr im Allianz Forum in Berlin

Die zentrale Veranstaltung zum 9. Deutschen Weiterbildungstag unter der

Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, MdB und

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, MdB findet am 26. September im

Allianz Forum in Berlin statt. Sie widmet sich der Weiterbildung für die

ökonomisch-ökologische Transformation.