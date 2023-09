Higher For Longer: Zinsangst "überstrahlt alles"

Der S&P 500 hat in den vergangenen fünf Handelstagen fast vier Prozent verloren, der Nasdaq 100 sogar fünf Prozent. Obwohl die Zinspause der Fed am Mittwoch fest eingeplant war, trübt die Unsicherheit über den weiteren Kurs der Notenbank die Stimmung. Powell und Co. hatten bei ihrer Entscheidung deutliche Hinweise auf eine mögliche weitere Anhebung in diesem Jahr gegeben.

Auch die Analysten von Goldman Sachs rechnen jetzt fest mit einem "Higher for Longer"-Szenario. Ihre Prognose für eine Zinssenkung hat die Bank auf das vierte Quartal 2024 verschoben. Den Zinsentscheid am Mittwoch haben unser Aktienexperte Markus Weingran und Baader Bank Kapitalmarktstratege Robert Halver gemeinsam in der Börsenlounge kommentiert (hier nochmal reinschauen).

"Die Furcht vor länger höheren US-Zinsen überstrahlt im Moment alles", analysiert Thomas Altmann von QC Partners. "Dass die Notenbanken in der Schweiz und in Großbritannien gestern entgegen den Erwartungen nicht an der Zinsschraube gedreht haben, hatte am Markt kaum eine positive Auswirkung."

Für den DAX steht zum Wochenschluss die wichtige 200-Tage-Linie im Fokus. "Im gestrigen Handelsverlauf hat sich der DAX seiner 200-Tage-Linie schon einmal bis auf wenige Punkte angenähert. Jetzt muss der deutsche Leitindex zeigen, ob der diese wichtige Linie halten kann. Seit November des vergangenen Jahres steht der DAX durchgehend oberhalb der 200-Tage-Linie."

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 15.527PKT gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion