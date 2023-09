BRACCO IMAGING S.p.A. KÜNDIGT GLOBALE VEREINBARUNG MIT SUBTLE MEDICAL, Inc. AN

Branchenführer werden das Potenzial der KI in der kontrastverstärkten MRT erforschen.

MAILAND, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Bracco Imaging S.p.A., ein weltweit führendes Unternehmen für diagnostische Bildgebung, und Subtle Medical, Inc., ein führender Innovator im Bereich künstlicher Intelligenz (KI), haben eine globale Vereinbarung im Bereich der Magnetresonanzbildgebung (MRT) geschlossen. Diese globale Vereinbarung wird in erster Linie in den Vereinigten Staaten beginnen, wo Bracco Imaging sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio über seine Tochtergesellschaft Bracco Diagnostics Inc vertreibt.