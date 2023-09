Medienkontakt: David Lonnberg – Global Centre for Climate Mobility E-Mail: lonnberg@climatemobility.org Mobiltelefon: +1 347 836 2121

„Dieser Gipfel bietet die Gelegenheit, globale Maßnahmen zu beschleunigen, um die Bedrohung durch den Anstieg des Meeresspiegels dringend anzugehen", sagte Prof. Kamal Amakrane, Geschäftsführender Direktor des Global Centre for Climate Mobility. "

„Für die am stärksten vom Meeresspiegelanstieg bedrohten Länder sind die Folgen des Verlusts unserer Heimat katastrophal. Unsere Geschichte, Kultur und unser Erbe nähren sich aus unserer natürlichen Umwelt, dem Land, auf dem wir seit Jahrhunderten leben," sagte S.E. Kausea Natano, Premierminister von Tuvalu .

Auf dem Gipfel verpflichteten sich die Staats- und Regierungschefs, die Bedrohung durch den Anstieg des Meeresspiegels anzugehen, u. a. durch die Bildung einer neuen Koalition, um eine Dynamik aufzubauen und auf dringende globale Maßnahmen zu drängen. Sie riefen auch dazu auf, innovative Wege zu finden, um die Klimafinanzierung zur Unterstützung der gefährdeten Gemeinschaften sicherzustellen und Wege zu finden, das Erbe und die Kultur der betroffenen Bevölkerungsgruppen zu schützen. Deutschland sagte 1,5 Millionen Euro zur Unterstützung der Entwicklung eines Online-Repositoriums zur Erhaltung und zum Schutz des kulturellen Erbes von Tuvalus zu, während die Open Society Foundations 1,5 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der vom Klimawandel am stärksten betroffenen pazifischen Inselgemeinden zusagte.

NEW YORK, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- In Anerkennung der Dringlichkeit, sich mit der existenziellen Bedrohung durch den Anstieg des Meeresspiegels zu befassen, hat heute eine Gruppe von Vorreiterländern einen „Gipfel zur Bewältigung der existenziellen Bedrohungen durch den Anstieg des Meeresspiegels" einberufen, um sofortige globale Maßnahmen voranzutreiben. Staatsoberhäupter, Minister und hochrangige Beamte kamen zusammen, um ihre Unterstützung für konkrete Maßnahmen zur Bewältigung dieser Bedrohungen zuzusichern.

Global Centre for Climate Mobility Staats- und Regierungschefs weltweit fordern sofortiges Handeln, um die existenzielle Bedrohung der Pazifikstaaten durch den Anstieg des Meeresspiegels abzuwenden

