Die antike Amphora, die von der gemeinnützigen Organisation OceanX geborgen wurde, ist an die Republik Malta übergeben worden

NEW YORK, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. September 2023 übergab die gemeinnützige Forschungsorganisation OceanX den maltesischen Denkmalschutzbehörden eine antike Amphore, die im Sommer 2022 bei einem Tauchgang mit einem ferngesteuerten Fahrzeug (Remotely Operated Vehicle, ROV) zufällig auf dem Meeresboden des Mittelmeers entdeckt worden war. Diese Übergabe ist ein Beispiel dafür, wie eine nichtstaatliche Forschungseinrichtung die Übergabe eines entdeckten Artefakts über die entsprechenden Kanäle gemäß den von der UNESCO festgelegten Regeln durchführt. Die Übergabezeremonie fand im Fort St. Angelo in Malta statt. An ihr nahmen Dr. Owen Bonnici, der maltesische Minister für Kulturerbe, sowie Vertreterinnen und Vertreter von OceanX, Heritage Malta und der Superintendence of Cultural Heritage teil.

Die Amphore wurde unerwartet von Universitätsstudentinnen und -studenten gefunden, die am leitendem Bildungsprogramm von OceanX namens Young Explorers teilnahmen, während sie ein ROV etwa 3.510 Meter unter der Meeresoberfläche steuerten. Professionelle ROV-Pilotinnen und -Piloten übernahmen dann die Aufgabe, die Amphore vorsichtig vom Meeresboden in eine nachgebildete aquatische Umgebung an Bord der OceanXplorer, des modernsten Meeresforschungs- und Medienschiffs, das jemals gebaut wurde, zu transportieren. OceanX meldete den Fund der Amphora sofort den Behörden im nahe gelegenen Hafen von Malta. Seitdem hat OceanX mit den Denkmalschutzbehörden von Malta zusammengearbeitet, um das Artefakt nach bewährten Verfahren zu konservieren, zu entsalzen und zu übergeben. Nach der Übergabe werden Archäologinnen und Archäologen das Objekt untersuchen, um seine Rolle in den Seewegen der Spätantike zu bestimmen.

„OceanX hält sich an hohe ethische Standards und international anerkannte Verfahren in Bezug auf die Bergung, den Erhalt und das rechtmäßige Eigentum an historisch bedeutsamen Artefakten", sagte Vincent Pieribone, Co-CEO und Chief Science Officer bei OceanX. „Wir sind besonders dankbar für die Zusammenarbeit und die Beratung durch das angesehene Team von Heritage Malta, das uns dabei geholfen hat, die Amphore mit Sorgfalt und unter Einhaltung der Standards an die zuständige Behörde zu übergeben. Wir freuen uns darauf, dass das Artefakt vollständig restauriert, konserviert und erforscht wird, damit die ganze Welt es sehen und kennenlernen kann."