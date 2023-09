Zefr erweitert die TikTok-Produktpalette, um Werbetreibenden in Zusammenarbeit mit dem Inventory Filter von TikTok Ausschlüsse der Tauglichkeit zu ermöglichen

LOS ANGELES, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Die globalen Werbepartner von Zefr können nun ihre verantwortungsvollen Marketingziele auf TikTok in Zusammenarbeit mit der plattformeigenen Lösung für Markentauglichkeit, dem TikTok Inventory Filter, vorantreiben. Zefr liefert Signale auf Videoebene für den branchenführenden TikTok Inventory Filter zur Optimierung der GARM-Tauglichkeit und bietet Werbetreibenden damit noch mehr Kontrolle und Transparenz bei der Verwendung des TikTok-Inventory Filters für Werbekampagnen. Dieses kollaborative Verfahren stellt eine Weiterentwicklung in der Optimierung der Markentauglichkeit dar, was ein bedeutender Fortschritt gegenüber dem Überblockieren von Inhalten durch herkömmliche Ansätze, wie Keyword-Blocking oder statischen Einschlusslisten ist.

Seit der Einführung im Jahr 2022 hat Zefr basierend auf den GARM-Basisdefinitionen bei globalen Werbekampagnen eine Markensicherheitsrate von mehr als 99 % auf TikTok gemessen. Jenseits der Markensicherheit wird diese Zusammenarbeit das Vertrauen der Werbetreibenden in die Markentauglichkeit basierend auf jeder Standarddefinition der GARM-Markentauglichkeit weiter verbessern. Zefr und TikTok werden im Laufe des Jahres 2023 weiterhin gemeinsam an der Erweiterung dieser Produktfunktionen arbeiten.