Deutsche immersive Erfahrung der Weifang Kite Culture in China

Weifang, China (ots/PRNewswire) - Dies ist ein Bericht des Shandong Office of

Hong Kong Business Daily. Die Drachenkultur von Weifang ist eine schöne

Visitenkarte für Weifang auf seinem Weg in die Welt. Vom 27. bis 30. August 2023

veranstalteten die Propagandaabteilung des städtischen Parteikomitees von

Weifang (Propaganda Department of the Weifang Municipal Party Committee), das

Informationsbüro der Stadtverwaltung von Weifang und die Handelskammer von

Weifang im Xilin International Art Center in Deutschland einen viertägigen Kurs

zum Thema "Eintritt in das immaterielle Kulturerbe Drachen" (Entering Intangible

Cultural Heritage Kite), bei dem Drachen (Kites) als Träger verwendet wurden, um

eine Brücke der Freundschaft zwischen Chinesen und Ausländern zu schlagen und

die Geschichte der Weifang-Drachen weiter zu erzählen.



Die Veranstaltung lud Wang Lin, Vizepräsident der Handelskammer Weifang (Weifang

Chamber of Commerce) in Deutschland und internationaler Kunstkurator

(International Art Curator), ein, einen einzigartigen "Drachen"-Kurs zu leiten.

Wang Lin wendet die Methode des Erklärens, Vorführens und Machens gleichzeitig

an, so dass die Schüler den gesamten Prozess der Drachenfertigung leicht

nachvollziehen, mit ihren eigenen Händen zeichnen und den Charme des

immateriellen Kulturerbes von Weifang aus erster Hand erleben können.