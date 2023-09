CapitaLand Investment's Flaggschiff Core-Plus Privatfonds übersteigt S$1 Milliarde FUM mit der Akquisition einer Grade A Logistikimmobilie

SINGAPUR, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited's (CLI) Flaggschiff unter den regionalen Core-Plus-Fonds, der CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), hat für 112 Mio. S$ (82,5 Mio. US$ [1] ) eine neu fertiggestellte Logistikimmobilie der Klasse A in Südkorea erworben. Durch die Akquisition erhöht sich das von COREF verwaltete Vermögen (FUM) auf über 1 Milliarde S$. Die hochspezialisierte Logistikimmobilie, das Anseong Seongeun Logistics Centre, besteht aus zwei vierstöckigen Gebäuden mit Untergeschossen und einer vermietbaren Nettofläche von insgesamt 60.407 Quadratmetern.

Die Immobilie liegt strategisch günstig in der nordwestlichen Region von Anseong, einem aufstrebenden Logistikzentrum in der Provinz Gyeonggi. Die Region ist gut an die wichtigsten Schnellstraßen angebunden, die einen einfachen Zugang zu Seoul und den wichtigsten Bevölkerungszentren im Großraum Seoul bieten. Die Nähe zu einer neuen Schnellstraße, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist, wird die Erreichbarkeit der Immobilie weiter verbessern.

Herr Matthew Sohn, Head of Korea für CLI, sagte: „"Durch die Nutzung der Fähigkeiten unseres Teams bei der Beschaffung und Durchführung von Transaktionen und seiner 20-jährigen Erfolgsbilanz konnten wir uns dieses hochwertige Objekt zu einem attraktiven Preis durch eine außerbörsliche Transaktion sichern. Wir gehen davon aus, dass sich das Angebot an Logistikimmobilien mittelfristig deutlich abschwächen wird, da die Baukosten steigen, die Projektfinanzierung schwierig ist und die Entwicklungsbeschränkungen strenger werden. Wir sehen Potenzial in diesem Objekt, da es sich um einen erstklassigen Standort in der nordwestlichen Region von Anseong handelt, einem aufstrebenden Teilmarkt, der große Logistikunternehmen angezogen hat, die sich dort niedergelassen haben, sowie mehrere globale Investmentfirmen, die in Logistikanlagen investieren."

Herr Simon Treacy, CEO, Private Equity Real Estate, CLI, sagte: "Diese Investition ergänzt das bestehende Portfolio von COREF, das aus zehn Büro- und Mehrfamilienhäusern in Japan, Singapur und Australien besteht, und diversifiziert das Portfolio in den widerstandsfähigen südkoreanischen Logistiksektor. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Logistikeinrichtungen im Land ist robust und nimmt aufgrund des sich beschleunigenden E-Commerce-Wachstums, das dazu geführt hat, dass das Land eine der höchsten E-Commerce-Durchdringungsraten weltweit aufweist, stetig zu. Die Transaktion steht auch im Einklang mit den Hauptinvestitionsthemen der COREF, zu denen die Nutzung aufstrebender Teilmärkte in den Zielländern des Fonds und die zunehmende Dominanz des E-Commerce gehören."