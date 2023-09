NEW YORK (dpa-AFX) - Es waren zwei dicht gedrängte Wochen für Annalena Baerbock. Erst im abgedunkelten Sonderzug nachts nach Kiew und zurück. Nach der Rückkehr am Dienstag vergangener Woche nur ein Blitz-Stopp in Berlin. Mit dem Regierungsflieger direkt weiter nach Texas, später nach Washington - diesmal ganz ohne Panne mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Von der US-Hauptstadt fahren die Außenministerin und ihre Delegation dann am Freitag per Zug zur UN-Vollversammlung nach New York.

An diesem Donnerstagabend (Ortszeit) startete die Grünen-Politikerin wieder zurück nach Deutschland - per Linienflug. Auf ein Bett wie in den großen Regierungsmaschinen muss die Außenministerin dabei verzichten.