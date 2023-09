Beiersdorf eröffnet offiziell Produktionszentrum in Leipzig

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Hamburger Dax-Konzern Beiersdorf will am Freitag offiziell ein Produktionszentrum in Leipzig eröffnen. Zur offiziellen Eröffnung wird unter anderem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet. Anfang Mai hatte der Nivea-Konzern Beiersdorf die Produktion in seinem neuen Werk in Leipzig aufgenommen. Dort werden Deodorants, Haarspray und Rasierschaum produziert.

In Leipzig sollen in Zukunft rund 200 Menschen arbeiten. Im Gegenzug schließt Beiersdorf den Standort Waldheim, wo die traditionsreiche und in der DDR verbreitete Marke Florena ihren Ursprung hatte. Ein erheblicher Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechsele vom mittelsächsischen Waldheim nach Leipzig./djj/DP/zb