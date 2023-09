Ein Teil nach dem anderen Turnitin entwickelt interaktives KI-Schreib-Puzzle

Oakland, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das neue Puzzle des Edtech-Unternehmens

gibt Pädagogen Ressourcen an die Hand, mit denen sie jeden Aspekt von

KI-Schreiben bewältigen können - nicht nur die Erkennung



48 Prozent der Studenten haben die Verwendung von KI-generierten Tools

ausprobiert, während 71 Prozent der Lehrkräfte und Administratoren diese Tools

noch nie verwendet haben und 32 Prozent angaben, dass sie diese Tools nicht

. In Anbetracht dessen wird deutlich, warum viele ihre Energie darauf verwenden,

den Einsatz von KI-generierten Texten in den Arbeiten der Studierenden zu

erkennen.