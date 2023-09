CapitaLand Investment's Flaggschiff Core-Plus Privatfonds übersteigt S$1 Milliarde FUM mit der Akquisition einer Grade A Logistikimmobilie

Singapur (ots/PRNewswire) - Mit diesem Deal wird die Diversifizierung des Fonds

erweitert



CapitaLand Investment Limited's (CLI) Flaggschiff unter den regionalen

Core-Plus-Fonds, der CapitaLand Open End Real Estate Fund (COREF), hat für 112

Mio. S$ (82,5 Mio. US$[1]) eine neu fertiggestellte Logistikimmobilie der Klasse

A in Südkorea erworben. Durch die Akquisition erhöht sich das von COREF

verwaltete Vermögen (FUM) auf über 1 Milliarde S$. Die hochspezialisierte

Logistikimmobilie, das Anseong Seongeun Logistics Centre, besteht aus zwei

vierstöckigen Gebäuden mit Untergeschossen und einer vermietbaren Nettofläche

von insgesamt 60.407 Quadratmetern.



Die Immobilie liegt strategisch günstig in der nordwestlichen Region von

Anseong, einem aufstrebenden Logistikzentrum in der Provinz Gyeonggi. Die Region

ist gut an die wichtigsten Schnellstraßen angebunden, die einen einfachen Zugang

zu Seoul und den wichtigsten Bevölkerungszentren im Großraum Seoul bieten. Die

Nähe zu einer neuen Schnellstraße, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist,

wird die Erreichbarkeit der Immobilie weiter verbessern.