Ifo Geschäftslage im Einzelhandel verschlechtert sich

München (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts bewerten die meisten Unternehmen in der Einzelhandelssparte ihre Geschäftslage im September schlechter als zuvor. "Auch die Erwartung an die kommenden Monate bleibt verhalten", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.



Die weitere Abkühlung der Konjunktur treffe die Einzelhändler, die auch zuletzt schon von einer schwächelnden Nachfrage der Verbraucher belastet waren. Verbesserungen gibt es hingegen bei den Lieferschwierigkeiten. So sind insgesamt immer weniger Unternehmen von Nachschubproblemen betroffen.