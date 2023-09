Japans Zentralbank bleibt auf Kurs

So sollen die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und die langfristigen bei etwa null bleiben. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen. Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher bleiben tendenziell billig.

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hält an ihrer lockeren Geldpolitik vorerst unverändert fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Freitag nach zweitägigen Beratungen. In Marktkreisen hatte es in jüngster Zeit Spekulationen gegeben, die BoJ könnte ihren Kurs modifizieren. Man werde den Kurs einer gelockerten Geldpolitik fortsetzen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen ergreifen, sollte dies erforderlich sein, hieß es nun von den Währungshütern.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer