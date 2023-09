JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Swiss Re von ihrer Auswahlliste "Analyst Focus List" gestrichen, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Kursziel steigt von 105 auf 110 Franken. Trotz der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung des Sektors bleibe er wegen zahlreicher Treiber positiv für die Versicherer gestimmt, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Swiss Re sei inzwischen besser als in der jüngsten Vergangenheit in der Lage, Schocks zu verwinden. Sie sei 2023 auf gutem Weg zu den angepeilten drei Milliarden Dollar Nettogewinn - eine Summe, die in den vergangenen fünf Jahren zusammengenommen nicht erreicht worden sei./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 19:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 98,64EUR gehandelt.