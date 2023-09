Die Aussicht auf hohe Zinsen über einen längeren Zeitraum hinweg zwingt die Unternehmen aus Sicht der DZ Bank dazu, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Eine Rückkehr von Null- und Negativzinsen erwartet DZ Bank Analyst Timo Dums auch langfristig nicht. Die Perspektive einer längeren Periode mit hohen Leitzinsen verfestige sich also, was maßgeblich Banken und Versicherungen helfen dürfte. Dums hält vor allem jene Unternehmen für gut aufgestellt, die in Segmenten tätig sind, die sich von wirtschaftlichen Schwächephasen nicht beeindrucken lassen. Im Dax dürften laut DZ Bank vor allem Banken und Finanzdienstleister wie die Commerzbank, die Allianz und die Deutsche Börse gut mit langfristig höheren Zinsen zurechtkommen.

Der lange Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Februar 2022. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höher Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse betroffen sein sollte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab 23. Januar 2023 eine Seitwärtsrange aus, die erst in den letzten Handelstagen nach oben hin durchbrochen worden ist. Der Verlauf wurde lediglich vom Test des All Time Highs im Bereich von 232,45 Euro gebremst. Aktuell hält der Test noch an, nachdem der Kurs fürs Erste von diesem Widerstand abgeprallt ist. Ein weiterer zeitnaher Test des Widerstandes bei 232,45 Euro kann aber nicht ausgeschlossen werden. Auch die Lage bei den KGVs deutet auf eine mittelfristige Kursstärke hin.

