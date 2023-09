Formel Eins World-Champion Jenson Button und Starschauspieler Matthew Goode gehen angeln für HACKETT LONDON

LONDON, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Hackett London begibt sich mit der Markenkampagne Herbst/Winter 2023 auf eine außergewöhnliche Reise durch Zeit und Natur, eine harmonische Fusion, die traditionelle Schneiderkunst mit einem modernen britischen Touch verbindet. Lassen Sie sich in dieser Saison von Hackett London auf ein Abenteuer in die ungezähmte Schönheit Schottlands entführen.

Die Kampagne ist reich an Geschichte und Geschichten und findet vor der majestätischen und rauen Landschaft Schottlands statt. Hier wird unser geschätzter Botschafter, der legendäre britische Rennfahrer und Formel-1-Weltmeister Jenson Button zum ersten Mal von dem gefeierten britischen Schauspieler Matthew Goode begleitet. Gemeinsam verkörpern sie den Geist von Freiheit, Abenteuer und Herrlichkeit, während sie die schottische Landschaft erkunden, geschmückt mit Hacketts fein gearbeiteten Kleidungsstücken.

Die Kampagne zeigt das dynamische Duo, das sich in eine Reihe von Outdoor-Aktivitäten vertieft. Vom Angeln in ruhigen Seen bis hin zu Kartenspielen inmitten weitläufigen Ackerlandes, von der Durchquerung der Moorlandschaften in ihren Fahrzeugen bis hin zum Genießen atemberaubender Ausblicke – jeder verewigte Moment strahlt ein unschlagbares Gefühl von Kraft, Abenteuer und zeitloser Eleganz aus.

Vor der atemberaubenden Kulisse Schottlands geht die Herbst/Winter Kampagne 2023 von Hackett London über das Gewöhnliche hinaus und zelebriert die zeitlose Verbindung zwischen Mensch und Natur, indem sie eine Erzählung webt, die die Lücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schließt. Hackett London lädt ein, sich dieser spannenden Reise anzuschließen und den anhaltenden Charme der neuesten Kollektion zu genießen, in der jedes Stück das Erbe der Marke widerspiegelt und den Geist der Freiheit und des Ruhms im Herzen der Highlands heraufbeschwört.

www.hackett.com - @hackettlondon

#HowToHackett #HackettLondon

Für weitere Informationen, Interview- und Bildanfragen wenden Sie sich bitte an:

FakePR, Clare Langhammer & Mike Langhammer

via Email: hackettlondon@fakepr.de oder Telefon: +49 (0)30 - 4000 6540

Über Hackett London

Hackett London, die Heimat der britischen Menswear, ist bekannt für exzellente Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1983, als Jeremy Hackett sein erstes Geschäft für Second-Hand-Kleidung in der King's Road in Chelsea eröffnete. Hier begann er, seine eigenen Kleidungsstücke zu kreieren, indem er traditionelle Stile mit modernen Schnitten verband, perfekt für diejenigen, die Savile Row-Expertise suchen – ohne die damit verbundenen Kosten. Inspiriert von der typischen britischen Menswear ist Hackett auf klassische englische Schneiderkunst für den modernen Mann spezialisiert. Heute verfügt die Marke über mehr als 1.000 Verkaufsstellen auf der ganzen Welt und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, darunter Maßanfertigungen, personal Tailoring und exklusive Bespoke-Serviceleistungen, die in unserem Flagship-Store in der 14 Savile Row erhältlich sind.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2217810/Champion_und_Starschauspieler.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2217811/Hackett_London_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/formel-eins-world-champion-jenson-button-und-starschauspieler-matthew-goode-gehen-angeln-fur-hackett-london-301935415.html