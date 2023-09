Fresenius SE - Short-Position gestartet, Rücklauf erwartet

Zuvor hieß es im Insight: "Bei einem nachhaltigen Abprall am Widerstand um 31 Euro wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 10er-EMA bei 30,00 Euro zu rechnen. Darunter dann zum offenen Gap bei 29,40 Euro." Die Aktien von Fresenius könnten nun durch den schwachen Gesamtmarkt unter Druck gesetzt werden und vor einem Rücklauf stehen. Am übergeordneten Aufwärtstrend ändert dies aber zunächst nichts. In der Folge der erwarteten Korrektur ist mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen.

Trading-Strategie: