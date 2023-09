FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Sog von Zinssorgen hat der Dax am Freitag seine Vortagesverluste ausgeweitet und ist unter 15 500 Punkte gefallen. Damit droht er aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen herauszufallen, was für die angeschlagene Stimmung der Anleger ein weiterer Dämpfer wäre. In den USA war es bereits am Donnerstag weiter abwärts gegangen. An diesem Morgen folgten die wichtigsten Börsen Asiens, mit Ausnahme der chinesischen Märkte, und die europäischen Börsen.

Im frühen Geschäft sank der deutsche Leitindex um 0,51 Prozent auf 15 492,16 Punkte, womit die gleitende 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 15 543 Punkten verläuft, durchbrochen wurde. Sie gilt als ein wichtiger Gradmesser für den längerfristigen Trend. Ein Rutsch des Dax auch unter das Sommertief bei rund 15 470 Punkten würde laut Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, in das saisonale Bild passen. Sollte sich der Markt dann wieder fangen, könnte dies der Ansatz für eine neue Bodenbildung sein, sofern wieder Schnäppchenjäger Mut fassten und kauften. "Von denen ist im Moment aber nichts zu sehen. Die Käufer sind nach der Fed-Sitzung in den Streik getreten."