18.09.2023 - Der August war ein Monat, in dem Risikoanlagen, nachdem sie einen Teil ihrer Gewinne wieder verloren hatten, unverändert schlossen, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen 15-Jahres-Höchstwerte erreichten. Einerseits zeigten die USA dank steuerlicher Anreize und Unternehmensinvestitionen wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit. Andererseits wurde die Stimmung durch die nachlassende Dynamik in China beeinträchtigt, weshalb wir unsere Wachstumsprognosen 2023 für China von 5,1% auf 4,9% herabgestuft haben. Wesentlich ist, dass Früh- und Stimmungsindikatoren in den USA und Europa auf eine bevorstehende konjunkturelle Verlangsamung hindeuten. All dies führt zu einer schlechten Vorhersehbarkeit der Marktentwicklung im Herbst – wir erwarten, dass folgende Faktoren die Weltwirtschaft prägen:

Obwohl wir unsere US-Wachstumsprognosen für 2023 von 1,6% auf 2,1% angehoben haben, halten wir eine (leichte) Rezession ab dem ersten Quartal 2024 aufgrund der verzögerten Auswirkungen der Verschärfung der Finanzierungsbedingungen und der schwindenden überschüssigen Ersparnisse immer noch für möglich. Unternehmensinvestitionen könnten jedoch eine Herausforderung für unser Szenario einer Verlangsamung des Konsums darstellen.

„Terminal Rate“ – also der Endzinssatz im Rahmen des Zinserhöhungszyklus – und die Inflationsdynamik: Wir sehen Aufwärtsrisiken für unsere Zinsprognosen für die US-Notenbank Fed von 5,5%. Um einen Abwärtstrend zu bestätigen, ist mehr Klarheit über die Richtung des Dienstleistungssektors und der Kerninflation erforderlich.

Schwaches europäisches Wachstum: Auf regionaler Ebene könnte in diesem Jahr eine Rezession abgewendet werden, doch Unterschiede zwischen den Ländern sind wahrscheinlich: restriktive Politik, abnehmende fiskalische Unterstützung, nachlassende Nachfrage.

China geht zu einem langsameren, nachhaltigen Wachstumsmodell über, da die Regierung bereit ist, kurzfristige Probleme in Kauf zu nehmen, um langfristig eine bessere Wachstumsqualität zu erzielen. Dies hätte Auswirkungen auf Europa und andere Schwellenländer.

Wir sehen die Entwicklung der Anlageklassen wie folgt, wobei Anlegerinnen und Anleger aus unserer Sicht einen vorsichtigen Ansatz verfolgen sollten: