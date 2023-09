Wirtschaft Dax startet mit Verlusten - Zinssorgen bleiben

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.535 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Verluste gab es bei Continental, Fresenius und Sartorius. "Die negativen Vorgaben von der Wall Street sind zum heutigen Handelsstart eine harte Bürde für Dax & Co.", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners den Handelsbeginn. "In den USA ist der Leitindex S&P 500 gestern nach dem europäischen Handelsschluss auf ein 3-Monats-Tief abgerutscht."