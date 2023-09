Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 haben nun Verkaufs-Signale bestätigt - eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Bruch der Nackenline. Gestern wie schon beim großen Verfall am Freitag der Nasdaq wieder der schwächste Index, nachdem die US-Renditen immer weiter steigen. Aber auch der US-Leitindex S&P 500 mit dem größten Abverkauf seit März (damals Pleite der Silicon Vallex Bank). Dennoch sind die US-Aktienmärkte jetzt im kurzen Zeitfenster so überkauft wie noch nie in diesem Jahr, eine technische Gegenbewegung ist daher durchaus wahrscheinlich. Dazu aber braucht es einen Rückgang der US-Renditen (10-jährige aktuell bei 4.5%!) und eine Schwächung des Dollars. Übergeordnet aber haben sich die Aussichten für die Aktienmärkte eingetrübt - die Märkte werden nun so lange quengen, bis die Fed wieder schwach wird..

