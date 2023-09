Nagarros "Ginger AI"-Plattform setzt eneut Maßstäbe für Mitarbeiterproduktivität und Entscheidungsfindung in Unternehmen der Zukunft

MÜNCHEN, 22. September 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, kündigt die nächste Generation ihrer innovativen Unternehmens-KI-Plattform „Ginger AI" an. Sie baut auf Nagarros Vision des "Fluidic Enterprise" auf und ermöglicht es den Kunden, agiler, effizienter und persönlicher zu agieren. Während „Genome AI", eine weitere Plattform von Nagarro, die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren und sie begeistern, legt „Ginger AI" den Fokus auf Effizienz, Entscheidungsfindung sowie Begeisterung bei der Arbeit.

Ginger AI stattet Unternehmen mit Werkzeugen aus, die über betriebliche Abläufe und Strukturen hinausgehen. Beispielsweise die intelligente Routenführung, welche NLP-gesteuerte Algorithmen verwendet, um Support-Tickets automatisch an relevante Abteilungen weiterzuleiten. Dies erhöht die Geschwindigkeit und minimiert manuelle Bearbeitungsschritte. Ein weiteres Beispiel ist die Konversationsanalyse, welche es den Benutzenden ermöglicht, natürliche Sprachabfragen zur Nutzung von Diensten und Daten zu verwenden. Dies birgt enormes Potential für die Geschwindigkeit der Informationsgewinnung. Ebenso die Nutzung der personalisierten „Nudge-Muster": Diese Daten-Anstöße unterstützen Mitarbeitende in Richtung datenzentrierter Entscheidungen und übertreffen herkömmliche Entscheidungsfindungsmethoden. Ginger AI unterstützt außerdem bei KI-gestützten Berichten zu benutzerspezifischen Daten und Inhalten, sowie beim Erstellen maßgeschneiderter Einarbeitungspakete und -prozesse entsprechend den individuellen Aufgaben und Bedürfnissen der Mitarbeitenden.

Manas Human, Co-Founder von Nagarro, sagt: "Für Nagarro und unsere Kunden, die es bereits eingeführt haben, ist Ginger AI eine Schlüsselplattform: Alle Organisationsdaten, Anwendungen und Prozesse sind in einer einzigen Schnittstelle zusammengeführt. Es ermöglicht eine hyperpersonalisierte Kommunikation, Agilität bei der Implementierung neuer Prozesse und eine intelligente Datennutzung. So könnenOrganisationen besonders agil, effizient und nah am einzelnen Mitarbeitenden agieren."

Nagarro hat kontinuierlich die Fähigkeiten von Ginger AI ausgebaut. Die Plattform hat dazu beigetragen, die Herausforderungen durch sich verändernde Geschäftsbedingungen, schnelles Wachstum und die Arbeitskultur von überall aus zu bewältigen. Mit Fortschritten in der KI, insbesondere LLMs, liegt Ginger AI jetzt in seiner leistungsstärksten Version vor und bietet den Kunden revolutionäre Fähigkeiten, die bisher unerreicht waren.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.500 Mitarbeitende und ist in 35 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nagarros-ginger-ai-plattform-setzt-eneut-maWstabe-fur-mitarbeiterproduktivitat-und-entscheidungsfindung-in-unternehmen-der-zukunft-301935988.html