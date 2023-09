DIW-Studie im Auftrag der DUH kritisiert Rügener LNG-Terminal

MUKRAN (dpa-AFX) - Experten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisieren das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in einer aktuellen Analyse als überflüssig und klimaschädlich. "Es gibt weder energiewirtschaftliche noch industriepolitische Argumente für die Entwicklung des LNG-Projekts Mukran", heißt es in der am Freitag im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) veröffentlichten DIW-Studie.

"Die Bundesregierung sollte den Ausbau der LNG-Infrastruktur stoppen und die verfügbaren Finanzmittel stattdessen für energiewende-kompatible Projekte verwenden", wurde Mitautor Christian von Hirschhausen in einer Mitteilung der DUH zitiert. Er wird am Freitag auch bei einer LNG-kritischen Infoveranstaltung auf der Insel Rügen erwartet. Auch Mitautorin Claudia Kemfert hatte sich bereits in der Vergangenheit ablehnend zu dem Projekt geäußert.