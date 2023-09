JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor dem im Oktober anstehenden Quartalsbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Kurzfristig erwarte sie weiterhin eine gute Entwicklung mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von mehr als elf Prozent, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Treiber seien vor allem das Massengeschäft und die Schwellenländer./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 20:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 398EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m