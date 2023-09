Dobrindt für europäischen 'Asyl-Schutzmechanismus' in Drittstaaten

BERLIN (dpa-AFX) - Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, will Geflüchtete mit Hilfe eines europäischen "Asyl-Schutzmechanismus" in Ländern außerhalb Europas unterbringen. "Das Recht auf Asyl heißt nicht zwingend, dass dieser Schutz in Europa gewährt werden muss", sagte er in einem Interview des Nachrichtenportals "t-online" (Freitag). Auch Drittstaaten könnten den Schutz der Menschen erfüllen, mit Hilfe eines Konzepts für einen europäischen Asyl-Schutzmechanismus. Näher führte er seine Äußerungen laut dem "t-online"-Bericht nicht aus.

Die Möglichkeit auf EU-Ebene, Asylverfahren uneingeschränkt in sicheren Drittstaaten durchzuführen, fordert auch die CDU/CSU-Fraktion in ihrem Antrag "Deutschland-Pakt in der Migrationspolitik - Irreguläre Migration stoppen", der am Freitag im Bundestag auf der Tagesordnung steht.