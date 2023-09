Anleger flüchten aus dem Markt: S&P 500 vor Bull5000 oder Bear4000

Globale Aktienfonds verzeichneten in der Woche bis zum 20. September Abflüsse in Höhe von 16,9 Milliarden US-Dollar, so die Bank of America (BofA) in einer Mitteilung unter Berufung auf Daten von EPFR Global. Das BofA-Team um Michael Hartnett sagte, dass anhaltend hohe Zinssätze zu einer harten wirtschaftlichen Landung im Jahr 2024 führen könnten, was wiederum "Pops and Busts" an den Finanzmärkten zur Folge hätte. Anzeichen dafür seien bereits zu erkennen: eine steiler werdende Renditekurve, ein Anstieg der US-Arbeitslosenquote und der privaten Ersparnisse sowie höhere Zahlungsausfälle und Zahlungsrückstände.

Die Risikonachfrage hat in dieser Woche einen größeren Rückschlag erlitten, als die Federal Reserve signalisierte, dass sie die Zinssätze noch länger hoch halten könnte. Sowohl der S&P 500 als auch der technologielastige Nasdaq 100 steuern auf ihren größten monatlichen Rückgang seit Dezember zu.