DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BARCLAYS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Barclays von 230 auf 200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geldpolitik dürfte einen zunehmend negativen Einfluss auf den Ausblick britischer Banken haben, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts einer knapper werdenden Liquidität dürften die Erträge schrumpfen und die Finanzierungskosten steigen. Es bestehe die Gefahr, dass die Bank of England durch eine Zinsreform mehr Kosten auf die Banken umwälze. Die aktuellen Bewertungen von britischen Bankaktien glichen ein solches Risiko aber mehr als aus./ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 06:49 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 1,813EUR gehandelt.