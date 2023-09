BERENBERG stuft UBS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS von 22 auf 29 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die strategischen Vorteile des Zusammengehens mit der Credit Suisse würden derzeit viel zu wenig gewürdigt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Bank-Aktie impliziere keinen Beitrag. Dabei offenbare eine genauere Betrachtung eine ganze Reihe von Vorteilen./mf/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 15:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 24,10EUR gehandelt.



