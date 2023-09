PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut geschwächelt. Damit hielt die Enttäuschung über die US-Notenbanksitzung an. Die Währungshüter hatten zur Wochenmitte Hoffnungen auf eine baldige Zinswende einen Strich durch die Rechnungen gemacht und damit an den beiden Vortagen Verluste an der Wall Street ausgelöst.

"Der Zinshöchststand ist nahe, doch angesichts des Ölpreisanstiegs und der weiterhin gemischten Wirtschaftsaussichten ist er nicht nahe genug", so Portfolio Manager Lewis Grant vom Vermögensverwalter Federated Hermes Limited. "Die Märkte verharren in einer abwartenden Haltung, ohne dass sich ein klarer Trend abzeichnet.“