Jefferies ist überzeugt: Darum bleibt Uber ein Top-Pick

Insgesamt operiere das Unternehmen in einem potenziellen adressierbaren Markt von einer Billion US-Dollar, wie Jefferies-Analyst John Colantuoni schreibt. "Wir glauben, dass Mobility (das Taxi-Geschäft) von Ubers überlegenem Netzwerkeffekt und Kundenerlebnis profitiert, während Delivery (Essensbestellung) von der zunehmenden Akzeptanz des Uber One Mitgliedschaftsprogramms und geringeren Werbeaktivitäten von internationalen Wettbewerbern profitiert."

Dadurch werde des Unternehmen auch künftig weiter Marktanteile gewinnen können, glaubt der Analyst. Die Mitgliedschaft bei Uber One kostet monatlich 4,99 Euro, und bietet dauerhaft Rabatte auf Fahrten und Essenbestellungen.

"Wir erwarten auch eine Fortsetzung des beeindruckenden Ebitda-Wachstums, das das Vertrauen in die langfristige Rentabilität stärken und den Multiplikator in die Höhe treiben wird", so Colantuoni weiter, der Uber als seinen Top-Pick ausgewählt hat. Er sieht das Kursziel für die Aktie bei 60 US-Dollar in seinem Basis-Szenario. Für seinen Bull-Case liegt das Kursziel sogar bei 80 US-Dollar, was fast einer Verdopplung vom aktuellen Kursniveau entspräche.

Die Uber-Aktie hat ein bärenstarkes Jahr 2023 aufs Parkett gelegt und liegt seit Jahresanfang fast 80 Prozent im Plus. Die nächsten Quartalszahlen des Unternehmens werden am 7. November erwartet.

Die Uber Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 42,16EUR gehandelt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion